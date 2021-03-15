Litgrid: цена на электроэнергию в Литве остается самой высокой в странах Балтии

8–14 марта средняя недельная цена на электроэнергию в Литве составляла 46,1 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии она снизилась на 6% до 43,9 евро за мегаватт-час.

"С конца февраля цены на электроэнергию в Литве и других странах Балтии, кторые обычно бывают одинаковыми, стали чаще различаться. Эта тенденция наблюдалась и на прошлой неделе. Разница в цене связана и с более дорогой энергией на юге Швеции, с которой через NordBalt соединена Литва, и со снижением импорта из Латвии, связанным с временными изменениями в передающих сетях", - сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.