Litgrid: благодаря сильному ветру электроэнергия в Литве подешевела на 19%

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 19% до 139,5 евро за мегаватт-час. В Латвии цена оставалась прежней - 165 евро, в Эстонии - подешевела до 138,7 евро, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.
"Благодаря сильному ветру на минувшей неделе и сокращению потребления на 1 процент цена на электроэнергию в Литве упала. (...) В середине января сильные ветра преобладали и в Швеции, откуда мы импортировали около 30% потребленной электроэнергии через соединение NordBalt. Это стало одной из основных причин падения выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в Балтийских странах", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Ветряные электростанции производили около 48 гигаватт-часов электроэнергии за неделю, или 46% всего местного производства, в последний раз они генерировали такой объем в середине октября прошлого года.
Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве снизилось на 1% до 278 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 37% потребления электроэнергии в стране. В целом в Литве за неделю было произведено 104 гигаватт-часа электроэнергии.
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