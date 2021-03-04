Linava просит ужесточить контроль за перевозчиками из третьих стран

"Литовские перевозчики просят правительство ужесточить контроль за перевозчиками из третьих стран, которого сейчас почти нет. Так на рынок нашей страны попадает транспорт, который не соблюдает технические, экологические и административные требования", - сказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас.
По словам вице-президента Linava Витаса Бучинскаса, если перевозчики страны теряют конкурентное преимущество, то из-за сокращения объемов заказов и неуплаченных налогов страдает и государство.
В. Бучинскас сказал, что если ужесточить контроль за перевозчиками из России, Беларуси, Украины и других восточных стран, то больше заказов получат литовские сервисы грузовых автомобилей и станции техосмотра.
В. Бучинскас обратил внимание на то, что у перевозчиков из третьих стран зачастую экологический стандарт грузовых автомобилей ниже - Euro 3 или Euro 4, тогда как в парке литовских предприятий таких грузовиков осталось немного, преобладают же грузовые автомобили более высокого стандарта - Euro 5 или Euro 6.
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