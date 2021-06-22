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Не дождавшись решения властей о выделении дополнительных 15 тыс. квот на трудоустройство иностранцев, транспортные компании вынуждены ограничивать деятельность, утверждает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.
Linava призывает выделить больше квот на трудоустройство иностранцев
© Gamintojo archyvas

По словам генерального секретаря ассоциации Зенонаса Буйвидаса, из-за израсходованных квот некоторые перевозчики вынуждены остановить часть работ, отложить заказы или опаздывать с их выполнением.

"Мы хотим, чтобы нам были созданы конкурентные условия со всеми находящимися рядом государствами", - сказал З. Буйвидас на пресс-конференции.

Как утверждает Linava, уже месяц, как закончился годовой лимит квот - их в этом году было предоставлено 11,6 тыс.

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По словам З. Буйвидаса, чаще всего на литовских предприятиях трудоустраивались граждане Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, других стран. Он сказал, что желающих работать водителями грузовых автомобилей в Литве немного.

"Если 20 лет назад транспортный парк Литвы составляло около 25 тыс. грузовиков, то на сегодняшний день у нас парк - около 60 тыс. грузовиков. Естественно, рынок труда Литвы не может предложить столько работников и транспортный сектор вынужден искать работников в третьих странах", - сказал вице-президент ассоциации, глава компании Minjotra Витас Бучинскас.

Linava утверждает, что в соответствии с требованиями Пакета мобильности, транспортные предприятия обязаны трудоустроить дополнительных работников. До вступления пакета в силу на один грузовик требовалось 1,5 ставки водителя, а сейчас - 2,2, кроме того, во время летних отпусков нужно более 2,5 ставки.

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