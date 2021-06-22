Linava призывает выделить больше квот на трудоустройство иностранцев

По словам генерального секретаря ассоциации Зенонаса Буйвидаса, из-за израсходованных квот некоторые перевозчики вынуждены остановить часть работ, отложить заказы или опаздывать с их выполнением.

"Мы хотим, чтобы нам были созданы конкурентные условия со всеми находящимися рядом государствами", - сказал З. Буйвидас на пресс-конференции.

Как утверждает Linava, уже месяц, как закончился годовой лимит квот - их в этом году было предоставлено 11,6 тыс.

По словам З. Буйвидаса, чаще всего на литовских предприятиях трудоустраивались граждане Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, других стран. Он сказал, что желающих работать водителями грузовых автомобилей в Литве немного.

"Если 20 лет назад транспортный парк Литвы составляло около 25 тыс. грузовиков, то на сегодняшний день у нас парк - около 60 тыс. грузовиков. Естественно, рынок труда Литвы не может предложить столько работников и транспортный сектор вынужден искать работников в третьих странах", - сказал вице-президент ассоциации, глава компании Minjotra Витас Бучинскас.

Linava утверждает, что в соответствии с требованиями Пакета мобильности, транспортные предприятия обязаны трудоустроить дополнительных работников. До вступления пакета в силу на один грузовик требовалось 1,5 ставки водителя, а сейчас - 2,2, кроме того, во время летних отпусков нужно более 2,5 ставки.