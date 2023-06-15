Положительных сдвигов в ситуации нет уже как пару недель, поэтому представители перевозчиков обратились в Министерства финансов и транспорта, а также в Литовскую таможню с просьбой немедленно заняться решением ситуации – всесторонне обеспечить не только пропускную способность пунктов пропуска, но и условия для водителей из Европейского союза (ЕС) и третьих стран, которым в настоящее время приходится простаивать в очередях до 60 часов.

Как отметил генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас, Литва еще в феврале столкнулась с кризисом увеличения очередей грузовиков на границе, поэтому могла заранее подготовиться к повторным случаям.

По его словам, одним из ключевых моментов в сложившейся ситуации является то, что длинные очереди могут снизить часто подчеркиваемую привлекательность Литвы как транзитной страны.

"В пунктах пропуска снова не хватает мощностей для увеличения пропускной способности для грузовиков. Поскольку в течении двух недель нет никакого улучшения ситуации, мы, понимая, что литовская таможня не в состоянии самостоятельно наращивать свои мощности, просим власти незамедлительно оказать содействие в принятии мер для разрешения ситуации.

Ведь само собой разумеется, что чем дольше промедление, тем выше вероятность того, что нас ждет самый большой кризис в истории литовской границы и транспортного сектора. В этом случае приходится думать не только о бизнесе, налогах или прибыли, но и о людях, которые, не имея соответствующих условий, простаивают в очередях по несколько дней и измождены. К тому же сейчас лето, температура воздуха днем ​​может достигать 30 градусов. Представьте, как тяжело может быть в таких условиях", – сказал Буйвидас.

Увеличение количество грузовиков из Европейского союза (ЕС) и третьих стран в пунктах пропуска на литовско-белорусской границе наблюдается с 1 июня, когда Польша запретила въезд на свою территорию не только грузовикам, но и абсолютно всем прицепам и полуприцепам, зарегистрированным в России или Беларуси.

По последним данным на 15 июня, самые длинные очереди грузовиков были в пункте пропуска Мядининкай, где 520 грузовиков простаивали примерно по 50 часов. Самые короткие очереди были в пункте пропуска Лаворишкес, где 220 грузовиков ожидали примерно по 21 час. В пункте пропуска Шальчининкай 380 грузовиков простаивало в очереди примерно по 36 час., а в пункте пропуска Райгардас в очереди насчитывалось 317 грузовиков, время ожидания которых составляло по 34 часа.

Хуже всего дела в пунктах пропуска обстоят после выходных. В понедельник, 12 июня, наибольшее количество грузовиков, ожидавших разрешения на въезд в Беларусь, скопилось в Медининкае, там их было около 660, а время ожидания доходило до 60 часов, меньше всего – в Лаворишкес, где в среднем чуть более 230 грузовиков ждали разрешения чуть дольше чем по 23 часа.