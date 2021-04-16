По данным ассоциации, на этот раз причина очередей - не неполадки с системами ИТ, а нехватка ответственных людей на КПП, которые должны проверять въезжающие и выезжающие машины. Некоторые водители стоят на границе неделю, особенно сложная ситуация на КПП Медининкай и Лаворишкес.

Президент Linavа Ромас Аустинскас сказал, что очереди на границе - не новость, а многолетняя проблема, которую не удается решить.

"Здесь почти всегда стоят застрявшие тягачи, но не столько, сколько сейчас и не столько, сколько было, когда не работали системы ИТ. По нашей оценке на КПП работает слишком мало ответственных специалистов, поэтому и образуются очереди. Сейчас в очереди стоит множество пустых фур, они могли бы проехать быстрее, но не получается, приходится ждать", – сказал Аустинскас.

Член президиума ассоциации Linava, директор транспортной компании Jotvainis Ромас Восилюс сказал, что решение этой проблемы осложнено тем, что из-за низких зарплат есть немного желающих работать на КПП. По этой причине уже неоднократно обращались в Минфин, в Таможенный департамент, в СОГГ с просьбой решить эту проблему.

СОГГЛ и таможня: ситуация на границе с Беларусью обычная

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, сотрудников на погранпунктах достаточно, а ситуация в пятницу не является исключительной.

"Утром можно было насчитать 1140 автомобилей в очередях, а сейчас 1010. Так что здесь нет чего-то особенного по сравнению с последними днями и со всем этим периодом последних двух-трех недель, все крутится примерно вокруг таких цифр", - сказал Г. Мишутис BNS.

Представитель Департамента таможни Витас Волунгявичюс также подтвердил BNS, что ситуация в пятницу обычная. Он напомнил, что сейчас на пропускном посту Мядининкай идет реконструкция, поэтому там сужены проезды, а грузовики пропускают через полосу легковых автомобилей.

По словам В. Волунгявичюса, из-за вероятного снижения пропускной способности водителям предлагается отдавать предпочтение другим пропускным постам.

Он сказал, что очереди меньше, чем сообщает Linava, которая считает и грузовики, находящиеся на площадках ожидания.

По данным СОГГЛ на 14 часов, на погранпункте Мядининкай въезда Литву ожидало 320 грузовиков, на пункте Лаворишкес - 260, на пункте Шальчининкай - 290, на пункте Райгардас - 140. Между тем выезда из Литвы ожидали на площадке ожидания в Мядининкай 360 грузовиков, на пункте Лаворишкес - 40, на пункте Шальчининкай - 14, на посту Райгардас очередей не было.