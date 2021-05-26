aA
Литовские перевозчики оценивают ситуацию, сложившуюся после воскресного задержания самолета Ryanair и рекомендации правительства и МИД не ездить в Беларусь. Поэтому литовские транспортные компании сами ищут альтернативные пути, планируют новые маршруты.
Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По словам президента Linava Ромаса Аустинскаса, перевозчики прилагают максимум усилий для поиска наикратчайших маршрутов в объезд Беларуси, но это непростая задача.

"Грузы, которые везли в воскресенье/до воскресенья - их уже по другому маршруту направить сложно, слишком мало времени на подготовку, нельзя заставлять водителей ехать быстрее, надо соблюдать режим, а ведь есть графики, утвержденные заказчиком", – сказал президент.

Статьи по теме:
Фракция Партии свободы провела пикет у посольства Беларуси в Вильнюсе  (9)
В Германии не исключают причастности России к инциденту с Ryanair  (10)

Но для новых поездок, по его словам, перевозчики сами разрабатывают альтернативные пути.

"Перевозчики понимают весь риск и ищут альтернативу, к сожалению, это будут более длинные варианты, а это означает подорожание услуги, пересмотр договоров с заказчиками. Мы часть Литвы, соблюдаем рекомендации, ищем выход. Мы не хотели бы, чтобы наши тягачи застряли, как это уже не раз случалось. Мы готовы сотрудничать с государственными учреждениями и искать решения", – сказал Аустинскас.

Кроме того, по его словам, отмечается, что после воскресенья усилен контроль на белорусских КПП и на дорогах этой страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Беларуси спутницу Протасевича россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца (72)

Провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы"...

Тихановская получила обещание Борреля ввести санкции для Беларуси в июле (39)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

Почему самолет Ryanair был вынужден сесть в Минске и что будет дальше? (33)

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в интервью радиостанции...

"Репортеры без границ" подали в Литве заявление против Александра Лукашенко (110)

Во вторник 25 мая международная неправительственная...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает нашей стране наркотиками и нелегальными мигрантами (118)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Предприниматель из Беларуси: "Наши контрабандисты отдыхают с нашими сотрудниками милиции" (35)

В последние 9 месяцев, гуляя по Вильнюсу и прислушиваясь...

Карантин в Литве продлен до конца июня, предусмотрены и послабления (7)

Правительство Литвы в среду продлило до конца июня...

Andrius Kubilius

Кубилюс видит еще одну угрозу: сегодня Лукашенко угнал самолет, завтра взорвет БелАЭС (11)

26 мая во время дискуссии на заседании комитета...

Мужчина болел коронавирусом в феврале, а денег из "Содры" не получил до сих пор (11)

Мужчина, который в феврале был в командировке в Швеции и...