По словам президента Linava Ромаса Аустинскаса, перевозчики прилагают максимум усилий для поиска наикратчайших маршрутов в объезд Беларуси, но это непростая задача.

"Грузы, которые везли в воскресенье/до воскресенья - их уже по другому маршруту направить сложно, слишком мало времени на подготовку, нельзя заставлять водителей ехать быстрее, надо соблюдать режим, а ведь есть графики, утвержденные заказчиком", – сказал президент.

Но для новых поездок, по его словам, перевозчики сами разрабатывают альтернативные пути.

"Перевозчики понимают весь риск и ищут альтернативу, к сожалению, это будут более длинные варианты, а это означает подорожание услуги, пересмотр договоров с заказчиками. Мы часть Литвы, соблюдаем рекомендации, ищем выход. Мы не хотели бы, чтобы наши тягачи застряли, как это уже не раз случалось. Мы готовы сотрудничать с государственными учреждениями и искать решения", – сказал Аустинскас.

Кроме того, по его словам, отмечается, что после воскресенья усилен контроль на белорусских КПП и на дорогах этой страны.