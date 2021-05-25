"Думаю, что литовские перевозчики будут ездить через Беларусь, как и ездили", - сказал BNS во вторник Ромас Аустинскас.

Однако, по его словам, пересечение границы при въезде в Беларусь затруднено - таможня этой страны "очень активно" проверят въезжающие грузовики.

Р. Аустинскас также сказал, что в последнее время стали длиннее очереди на литовско-белорусской границе.

Статьи по теме: МИД Литвы настоятельно рекомендует не ехать в Беларусь

И все же он говорит, что реакция белорусской таможни после воскресных событий, когда Минск принудил к посадке летевший в Вильнюс гражданский самолет, будет лучше видна примерно через неделю.

"Но мы видим еще один момент, что все проверки - это дополнительные доходы, которые они собирают в свой бюджет с наших перевозчиков. В каком-то смысле это государство занимается ростовщичеством", - сказал Р. Аустинскас.