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Литовские перевозчики должны ездить через Беларусь и в дальнейшем, невзирая на рекомендации МИД для граждан Литвы избегать поездок в соседнюю страну, говорит президент национальной ассоциации автоперевозчиков Linava.
Vilkikai Baltarusijos pasienyje
Vilkikai Baltarusijos pasienyje
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Думаю, что литовские перевозчики будут ездить через Беларусь, как и ездили", - сказал BNS во вторник Ромас Аустинскас.

Однако, по его словам, пересечение границы при въезде в Беларусь затруднено - таможня этой страны "очень активно" проверят въезжающие грузовики.

Р. Аустинскас также сказал, что в последнее время стали длиннее очереди на литовско-белорусской границе.

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И все же он говорит, что реакция белорусской таможни после воскресных событий, когда Минск принудил к посадке летевший в Вильнюс гражданский самолет, будет лучше видна примерно через неделю.

"Но мы видим еще один момент, что все проверки - это дополнительные доходы, которые они собирают в свой бюджет с наших перевозчиков. В каком-то смысле это государство занимается ростовщичеством", - сказал Р. Аустинскас.

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