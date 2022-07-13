Linava: из-за санкций для калининградского транзита может обонкротиться более 200 компаний перевозчиков

По данным "Creditreform Lietuva" и "Содры" за 1 апреля текущего года, в Литве насчитывается 4 168 малых, микро- и средних компаний. Эксперты транспортного сектора прогнозируют, что до конца года 5-7 проц. этих компаний не удастся переориентироваться на Запад и найти там новых клиентов, им грозят приостановка деятельности, банкротство. Именно по этой причине с карты литовского транспортного сектора к концу 2022 г. могут исчезнуть 208-292 участника транспортного рынка.

О том, что такие прогнозы могут подтвердиться, свидетельствует и статистика, когда ежемесячно ряды именно таких компаний редеют наиболее значительно. Для примера, с начала марта до середины июня, по данным компании "Creditreform Lietuva", исчезли 39 малых и 25 микро- транспортных компаний.

Генеральный директор Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы "Linava" Зенонас Буйвидас утверждает, что именно этот тип компаний сокращается больше всего, это обусловлено несколькими причинами.

"Крупные компании участвуют и выигрывают транспортные тендеры, занимаются только самыми выгодными перевозками. Помимо перевозок они оказывают и другие услуги – складирования, распределения товаров, упаковки, поэтому они могут привлечь клиента целым пакетом услуг. Кроме того, крупные компании получают гораздо большие скидки на топливо, страхование, смазочные материалы и другие необходимые товары, таким образом они получают конкурентное преимущество. А по мере того, как ряды мелких, микро- и средних компаний редеют, их клиентов часто перенимают крупные участники рынка", - сказал З. Буйвидас.

Транспортный бизнес уже с начала года ищет возможности пустить корни на западных рынках и придерживается установленных ограничений на перевозку товаров, запрещенных санкциями ЕС. Некоторым бизнесам удалось это сделать, некоторым пока нет, поскольку поиск новых рынков – это дорогостоящий процесс.

"К сожалению, не все компании имеют достаточно финансовых ресурсов, поэтому очень необходима более значительная финансовая помощь со стороны государства. Предоставленных финансовых кредитов на льготных условиях, безусловно, недостаточно. Кроме того, не все компании могут этим воспользоваться, потому что они не соответствуют установленным требованиям. Несомненно, более солидная и более доступная финансовая поддержка должна оказываться малому, микро- и среднему транспортному бизнесу, который хочет работать на Западе и избежать краха", - в сообщении цитируют З. Буйвидаса.