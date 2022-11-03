Linas Agro Group продала компании в России Aventus Finance

По его данным, сделка заключена в сентябре. У "ВитОМЭКа" есть предприятия в Тверской, Курской и Нижне-новогородской областях.

В апреле этого года Linas Agro Group сообщила, что уходит из России и Беларуси. Linas Agro Group в августе объявила о решении продать компании «ВитОМЭК» и «Белфидагро» в России и Беларуси. Общая сумма этих сделок достигает 7,5 млн евро. Сделку планируется завершить до конца этого года.

По сообщению литовской группы, договора о продаже предприятий подписаны 25 июля, и их покупателями являются российские компании, однако по соглашению сторон их названия не разглашаются.

По словам финансового директора Linas Agro Group Мажвидаса Шилейки, два предприятия в России уже проданы и зарегистрированы на имя покупателя.

"Ведомости" сообщают, что об Aventus Finance известно немного. Созданная в 2019 году физическим лицом компания специализируется в сфере управления коммерческим недвижимым имуществом и инвестирования, а с учетом ее основной деятельности приобретение сельхозбизнеса похоже на формальную смену владельца.

В четверг Linas Agro Group сообщила, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь разрешило ей продать в Беларуси предприятие по производству премиксов (биологически активных кормовых добавок) «Белфидагро».

Покупателем 89% акций "Белфидагро" является российская компания, однако ни ее название, ни сумма сделки по соглашению сторон не разглашаются.