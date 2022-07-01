По словам директора по закупкам и логистике Lifosa Линаса Киераса и директора по производству Дарюса Монкелиса, производство будет возобновлено на 70% мощности.
"В июле мы поставили цель продать большую часть нашей продукции и возобновить наши договоры на закупку сырья, которые обеспечивают долгосрочные поставки сырья. Некоторые договоры уже обсуждаются. В конце июля мы будем стремиться вернуть всех сотрудников предприятия из простоя", — говорится в сообщении Lifosa.
Сообщается, что самой большой проблемой для компании является согласование продаж продукции и закупки фосфатного сырья. Указывается, что реализация продукции на складах обеспечит наличие достаточного количества оборотных средств для закупки сырья.
Временный администратор уже одобрил продажу готовой продукции на 19 млн евро.
Подготовка плана возобновления деятельности компании была завершена на прошлой неделе. Большинство сотрудников предприятия в настоящее время находятся в простое или в вынужденном отпуске.
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