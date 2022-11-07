Решение о возобновлении производства было принято после достижения временной договоренности с временным администратором о закупке необходимого сырья, сообщила Lifosa в понедельник.
14 сентября компания Lifosa временно остановила производство из-за отсутствия одного из основных видов сырья — аммиака — и резкого подорожания природного газа.
Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa впервые была приостановлена с 10 апреля по 7 августа. Тогда в мае-июне в простой ушло 45% работников компании.
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