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В связи с тем, что Беларусь с понедельника запретила железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы, контролируемая российским капиталом кедайняйская компания фосфорных удобрений Lifosa говорит, что может потерять из-за этого около 150 тыс. тонн годового экспорта удобрений в Украину.
„Lifosa“
„Lifosa“
© Bendrovės nuotr.

По словам главы Lifosa Римантаса Просявичюса, компания еще не подсчитала точно вероятные убытки, однако могут быть "миллионными", а сейчас она ищет альтернативные пути экспорта в Украину через Латвию или Польшу.

"Убытки должны быть миллионные, если это закроется, поэтому мы ищем альтернативы через Латвию и Польшу, но тут для нас подорожает", - сказал Просявичюс BNS.

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Как говорит глава Lifosa, при транспортировке через Латвию одна тонна продукции в среднем подорожает примерно на 20 евро, через Польшу - примерно на 40 евро. При транспортировке грузов автомобильным транспортом экспорт подорожает на 80-90 евро за тонну.

Глава Lifosa утверждает, что если геополитическая ситуация будет ухудшаться и, например, будет запрещен транзит сырья, в особенности, аммиака, из России через Беларусь в Литву, завод вообще может остановиться.

"Пока все в движении - идет наш транзит: сера, аммиак, фосфатные удобрения. Однако если мы не будем получать аммиак из России, можем и остановиться", - сказал Просявичюс.

В представленном в Реестровый центр финансовом отчете указано, что в 2020 году Lifosa произвела более миллиона тонн различных удобрений и более 1,5 млн тонн серной и фосфорной кислот. 95% продукции отправилось на рынок Европы: во Францию, Германию, Соединенное Королевство, Испанию и Украину.

100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group, 90% которой принадлежит контролируемой российским предпринимателем Андреем Мельниченко кипрской компании AIM Capital.

Запрет Минска, помимо Lifosos, коснулся йонавского завода азотных удобрений Ahema и нефтепереработчика Orlen Lietuva.

Компания Orlen Lietuva на прошлой неделе сказала BNS, что направит предназначенные для Украины грузы в Польшу через управляемый ею Моцкавский терминал, а Achema утверждала, что может направить продукцию через Латвию.

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