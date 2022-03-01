"Мы приняли решение прекратить коммерческие отправления в Россию и Беларусь, и с сегодняшнего дня мы не осуществляем никаких денежных переводов, тем самым способствуя ограничению движения финансовых потоков", — заявила глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.

Отправление коммерческих посылок в Россию и Беларусь будет приостановлено со 2 марта, до этой даты их попытаются доставить несмотря на нарушение международной логистики с этими странами.

Позднее отправления в Россию и Беларусь от бизнес-клиентов не будут приниматься.