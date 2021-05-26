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После введения правительством запрета на полеты в воздушном пространстве Литвы белорусских авиаперевозчиков, а также на полеты над Беларусью самолетов, которые направляются в Литву и из нее, компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") утверждает, что особого влияния на нее эти запреты не окажут - авиакомпании просто скорректировали маршруты своих полетов.
Belavia Palangoje
Belavia Palangoje
© K. Bakūno nuotr.

"Об отмене направлений именно из-за запрета лететь в воздушном пространстве Беларуси никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов в июне", - сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.

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По его словам, единственное прямое влияние - в том, что самолеты "Белавиа" перестали летать в Вильнюсский аэропорт и из него. У "Белавиа" было 12 полетов в неделю, однако это, по словам Т. Василяускаса, для общего потока полетов - небольшие цифры.

Он сказал, что из-за запретов Lietuvos oro могут потерять примерно 700 тыс. евро в год, которые заплатила бы "Белавиа".

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