"Об отмене направлений именно из-за запрета лететь в воздушном пространстве Беларуси никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов в июне", - сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.
По его словам, единственное прямое влияние - в том, что самолеты "Белавиа" перестали летать в Вильнюсский аэропорт и из него. У "Белавиа" было 12 полетов в неделю, однако это, по словам Т. Василяускаса, для общего потока полетов - небольшие цифры.
Он сказал, что из-за запретов Lietuvos oro могут потерять примерно 700 тыс. евро в год, которые заплатила бы "Белавиа".
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