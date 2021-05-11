Начальник отдела авиационных услуг компании Ауримас Стиклюнас утверждает, что оживает не только спрос, но и предложение.
"Авиакомпании, действующие в наших аэропортах, только в апреле увеличили количество предлагаемых мест в самолетах на треть, это свидетельствует о том, что авиационный сектор живет настроениями оживления и активно инвестирует, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки", – отметил в сообщении А. Стиклюнас.
В апреле, по сравнению с мартом, пассажиропоток в трех аэропортах страны вырос на 30% до 73 тыс. и почти достиг уровня октября 2020 года, однако, по сравнению с апрелем 2019 года, он составил лишь 14% тогдашнего потока.
Количество рейсов за месяц выросло на 16% до 1,7 тыс., грузопоток – почти на столько же – до 1,8 тыс. тонн.
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