2024.09.29 20:57

Lidl в Латвии вводит знак качества продуктов питания Eurofins

 
ru.DELFI.lt
LIdl
LIdl
ФОТО: Delfi.lv

Компания Lidl Latvija совместно с одной из ведущих в мире сетей лабораторий качества пищевых продуктов Eurofins, вводит новый знак качества - Eurofins.

Специальный знак качества Eurofins можно увидеть на ценниках или упаковках свежих и переработанных мясных, рыбных и молочных продуктов. Он свидетельствует о том, что качество данного продукта сертифицировано компанией по обеспечению качества Eurofins Scientific (EUFI.PA). Она является один из лидеров в области договорных исследований пищевых продуктов, окружающей среды, фармацевтических и косметических продуктов, фармакологии, судебной экспертизы, прогрессивного материаловедения и агронаук.

В рамках сотрудничества Lidl отправляет продукты в лаборатории Eurofins, чтобы убедиться в их соответствии международным стандартам и правовым актам. В настоящее время уже более 100 продуктов в ассортименте сети получили данный знак гарантии качества.

„Знак качества Eurofins является для наших покупателей еще одним подтверждением того, что в магазинах Lidl можно купить качественные продукты по наиболее низкой из возможных цен, - отмечает член правления Lidl Latvija Никола Балабан. - Я уверен, что знак качества Eurofins послужит еще одним сильным дополнительным доказательством тому, что выгодная цена не связана со снижением уровня качества“.

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