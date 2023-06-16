Lidl сообщает, какой будет цена на одноразовые пластиковые пакеты

aA
С 1 июля 2023 года в Литве вступает в силу закон, согласно которому одноразовые пакеты в магазинах не смогут раздавать бесплатно. Компания Lidl Lietuva сообщает, что будет взимать за такие пакеты плату в размере 1 цента.
Plastikiniai maišeliai
Plastikiniai maišeliai
© Stopkadras / DELFI.TV

Около кассы покупатель должен будет сказать, сколько таких пакетов он взял, или сканировать карту с кодом таких пакетов в кассе самообслуживания.

"Во всех магазинах Lidl будут предлагать многоразовые пакеты для овощей и фруктов по более приемлемым ценам", – сказал представитель компании Антанас Бубнялис.

Многоразовые пакеты для овощей и фруктов в магазинах Lidl продают уже больше 3 лет. Их можно постирать и использовать повторно.

Lidl daugkartiniai maišeliai
Lidl daugkartiniai maišeliai
© Įmonės nuotr.
Статьи по теме:
СМИ: с 1 июля магазины намерены взимать от 1 до 5 центов за одноразовые пластиковые пакеты
Торговцы готовятся ввести плату за одноразовые пластиковые пакеты

Покупатели смогут приносить в магазины и свои пакеты - как одноразовые, так и многоразовые.

"В магазинах Lidl мясо и рыбу не фасуют в одноразовые пакеты. А для овощей, фруктов и других товаров будем предлагать, как и прежде, многоразовые пакеты. Будем напоминать клиентам, что молоко, кефир, сырки и без того хорошо упакованы, их не надо класть в пакеты", – сказал Бубнялис.

В Литве работают 69 магазинов Lidl в 26 городах страны.

„Lidl“ daugkartiniai maišeliai
„Lidl“ daugkartiniai maišeliai
© Organizatorių nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей

Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...

Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

Контрнаступательные операции ВСУ , ракетный обстрел...

Gulbinų kvartalas

Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план

После проведенного журналистом портала Delfi...

Lidl сообщает, какой будет цена на одноразовые пластиковые пакеты

С 1 июля 2023 года в Литве вступает в силу закон, согласно...

Цены на жилье старой постройки снижаются – это только начало перемен

Общий уровень цен на недвижимость в Литве пока...