"Эти перемены коснутся как клиентов, так и персонала", – сказал пресс-секретарь Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Торговая сеть сеть напоминает, что в силе остаются правила безопасного похода в магазин. Во всех магазинах клиентов просят соблюдать безопасную дистанцию в 2 м, дезинфицировать руки, в отделе свежей выпечки пользоваться одноразовыми перчатками.

Во всех магазинах Lidl по-прежнему будут регулярно дезинфицировать поверхности и соблюдать другие требования безопасности.

В Литве на данный момент действует 61 магазин сети Lidl.