"Эти перемены коснутся как клиентов, так и персонала", – сказал пресс-секретарь Lidl Lietuva Валдас Лопета.
Торговая сеть сеть напоминает, что в силе остаются правила безопасного похода в магазин. Во всех магазинах клиентов просят соблюдать безопасную дистанцию в 2 м, дезинфицировать руки, в отделе свежей выпечки пользоваться одноразовыми перчатками.
Во всех магазинах Lidl по-прежнему будут регулярно дезинфицировать поверхности и соблюдать другие требования безопасности.
В Литве на данный момент действует 61 магазин сети Lidl.
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