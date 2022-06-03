Lidl отметил 6-й день рождения и подарил праздничное настроение

Скопировать ссылку Lidl отметил 6-й день рождения и подарил праздничное настроение

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2 июня вечером в парке Вингис прошла фиеста гриля и улыбок. Так сеть Lidl с вильнюсцами и гостями столицы праздновала свой 6-й день рождения в Литве. Был установлен новый рекорд – самое массовое мероприятие гриль-барбекю, в котором приняли участие 100 энтузиастов.