Lidl отметил 6-й день рождения и подарил праздничное настроение

aA
2 июня вечером в парке Вингис прошла фиеста гриля и улыбок. Так сеть Lidl с вильнюсцами и гостями столицы праздновала свой 6-й день рождения в Литве. Был установлен новый рекорд – самое массовое мероприятие гриль-барбекю, в котором приняли участие 100 энтузиастов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На прилавках литовских магазинов больше нет любимого украинского товара
На прилавках магазинов жители больше не находят...
Спецэфир Delfi с военным экспертом Олегом Ждановым: 100 дней войны в Украине Гость студии - бывший инженер-конструктор российского оборонного предприятия
Идет 100-ый день нападения России на Украину. Президент...
Экс-президент Литвы о звонках Путину: это звонки террористу
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте жестко оценила...
Премьер Литвы: необходимо отказаться от российских энергоресурсов, используемых как оружие
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в связи с...
С июля в столице Литвы меняются парковочные зоны: станет больше красных и синих территорий
Летом в столице Литвы изменятся некоторые парковочные...