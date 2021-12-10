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16 декабря в Рикишкисе откроется 60-й магазин немецкой компании Lidl. Новый магазин откроется у въезда в город на ул. Республикос.
Lidl
Lidl

16 декабря магазин откроется в 8 ч. утра, однако перед праздниками будет обслуживать покупателей с 7 до 23 часов.

Площадь торгового зала нового магазина составляет 1100 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 обычных и 6 самообслуживания.

В магазине будут работать около 30 человек.

На данный момент средняя зарплата в магазинах Lidl Lietuva, по данным на октябрь 2021 г., составляет 1662,50 евро "на бумаге".

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