16 декабря магазин откроется в 8 ч. утра, однако перед праздниками будет обслуживать покупателей с 7 до 23 часов.
Площадь торгового зала нового магазина составляет 1100 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 обычных и 6 самообслуживания.
В магазине будут работать около 30 человек.
На данный момент средняя зарплата в магазинах Lidl Lietuva, по данным на октябрь 2021 г., составляет 1662,50 евро "на бумаге".
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