Lidl открыла в Вильнюсе новый логистический центр

"Это большая инвестиция, большое здание, которое находится в черте Вильнюсе. Многие думают, что здесь уже должно быть Тракайское самоуправление, но это все еще столица. И это еще один пример того, как Вильнюс расширяется и растет на своих окраинах. Здесь селятся жители, создается бизнес. И это прекрасная иллюстрация того, как наша столица растет и увеличивается", - сказал мэр.