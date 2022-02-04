Поток покупателей будут регулировать охранники, сообщил представитель компании Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Представители компании напоминают о том, что в силе остаются следующие требования - маски/респираторы и дистанция, дезинфекция рук, в отделе свежей выпечки следует пользоваться одноразовыми перчатками.

Во всех магазинах Lidl по-прежнему будут дезинфицировать поверхности. В сети привиты 90-100% работников.

Lidl напоминает, что большая часть магазинов работает с 7 до 22 ч., а 7 магазинов работают с 7 до 23 ч. До 23 ч. работают 5 магазинов в Вильнюсе (ул. Калварию, 180, ул. Жемайтес, 16, ул. Ринктинес, 60, ул. Нидос, 1, ул. Укмергес, 256), один магазин в Каунасе (ул. Йонавос, 40) и в Клайпеде (ул. Лепоёс, 3).

Всего в Литве действует 60 магазинов Lidl.