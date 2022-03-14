Lidl Lietuva во всей Литве трудоустроит 150 беженцев из Украины

"В Литву приезжают беженцы из Украины, у нас есть возможность оказать им помощь в интеграции. Несмотря на языковой барьер, эти люди станут полноценными членами коллектива, их условия работы и зарплата ничем не будет отличаться от таковых для уже работающих работников", – сказала представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене.

Работу будут предлагать в зависимости от квалификации беженцев. Они, как и другие работники, кроме зарплаты получат дополнительное медстрахование, финансовые надбавки.

Кроме того, сеть выделит этим людям в помощь купоны на 100 евро. Украинцы получат не только финансовую помощь, работники Lidl готовы оказать им всю необходимую помощь.

Компания Schwarz Group, частью которой является и Lidl Lietuva, уже выделила 10 млн. евро в помощь пострадавшим от войны гражданам Украины. За эти деньги беженцам выделять продукты, купят одежду, гигиенические средства и др.