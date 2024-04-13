Lidl Lietuva срочно ищет сотрудников - готовится к открытию новый логистический центр в Вильнюсе

"Вскоре в Вильнюсе, недалеко от Лентвариса, начнет работать новый логистический центр, который поможет обеспечить еще более эффективное и быстрое снабжение магазинов Lidl товарами в Восточной Литве, обеспечивая лучшее соотношение цены и качества на рынке". Уже некоторое время мы интенсивно формируем команду из более, чем 200 специалистов. Несмотря на огромную заинтересованность, у нас все еще есть открытые позиции, на которые мы приглашаем кандидатов. Сейчас мы ищем комплектовщиков заказов, которые будут отвечать за комплектацию товаров и подготовку их к доставке в магазины", — говорит член правления Lidl Lietuva и менеджер по персоналу Сандра Савицкене.