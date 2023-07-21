Lidl Lietuva оштрафовали на 100 000 евро

ГСЗПП также установила, что сравнительная реклама, распространяемая Lidl Lietuva, вводила потребителей в заблуждение. Компания не только представляет сравнение цен как акцию (зачеркнута не собственная цена компании, а цена конкурента, разница в цене представлена ​​в процентах, что обычно делается при объявлении акций и скидок), но и предоставляет информацию о более низкой цене так же, как информация, предоставляемая компанией о скидках на товары, применяемые в ее собственных магазинах (указывается на желтом фоне). Поэтому у пользователя может сложиться впечатление, что Lidl Lietuva применяет к товару скидку. Хотя на самом деле скидки на свою продукцию компания не применяет.