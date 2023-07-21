Lidl Lietuva оштрафовали на 100 000 евро

В сообщении службы говорится, что Lidl Lietuva в своей рекламе сравнивает цены на товары, продаваемые в своих магазинах, с ценами на товары, продаваемые в магазинах других компаний. ГСЗПП установила, что сравниваются цены, зарегистрированные в разное время, поэтому реклама не является объективной. Например, в магазинах конкурентов цены на конкретные товары фиксируются в определенный день, а сравнительная реклама о более низкой цене на такие товаров в магазинах ЗАО Lidl Lietuva распространяется среди потребителей через неделю и более.
Хотя действительно возможно, что, когда Lidl Lietuva объявляет сниженную цену на продукт, сравнивая ее с ценой на продукт другой компании, установленной неделю назад, она одновременно снижается и конкурентами.
Суть сравнения цен состоит в том, чтобы показать, какую выгоду (с точки зрения цены) мог бы получить потребитель, купив товар у конкурента. При сравнении актуальных и устаревших цен разница между ними, когда потребитель принимает решение о покупке, может быть не такой, как это видно из рекламы. Таким образом, сравнение актуальной и уже не актуальной цены может отражать не объективную, а искусственную разницу цен, создаваемую субъектом рекламной деятельности и их сравнением.
ГСЗПП также установила, что сравнительная реклама, распространяемая Lidl Lietuva, вводила потребителей в заблуждение. Компания не только представляет сравнение цен как акцию (зачеркнута не собственная цена компании, а цена конкурента, разница в цене представлена в процентах, что обычно делается при объявлении акций и скидок), но и предоставляет информацию о более низкой цене так же, как информация, предоставляемая компанией о скидках на товары, применяемые в ее собственных магазинах (указывается на желтом фоне). Поэтому у пользователя может сложиться впечатление, что Lidl Lietuva применяет к товару скидку. Хотя на самом деле скидки на свою продукцию компания не применяет.
Литовские суды заявляли, что потребитель не может быть приравнен к подозрительному пользователю, не доверяющему информации, распространяемой рекламодателем, и, увидев информацию, представленную в рекламе, должен усомниться в ней и проверять ее. Разумно ожидать, что хозяйствующие субъекты будут придерживаться общего принципа честности по отношению к потребителям.
ГСЗПП неоднократно уведомляла ЗАО Lidl Lietuva, что его реклама может не соответствовать требованиям правовых актов. Компания предоставила информацию и пояснения, что прилагает усилия и планирует дополнительные меры для обеспечения соответствия рекламы. Однако, по оценкам ГСЗПП, никаких принципиальных изменений компания Lidl Lietuva не вносила.
Оценив характер, степень и продолжительность нарушения и приняв во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, за нарушение статьи 6 Закона о рекламе, когда реклама является вводящей в заблуждение и необъективной, ГСЗПП назначила ЗАО Lidl Lietuva штраф в размере 100 тыс. евро и обязала прекратить распространение рекламы.
Постановление может быть обжаловано в суде в течение 30 календарных дней со дня принятия постановления в порядке, установленном Законом об административных делах Литовской Республики.