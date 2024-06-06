2024.06.06 07:05

Lidl ищет работников для трех магазинов в Вильнюсе и районе

 
ru.DELFI.lt
Lidl Lietuva.
Lidl Lietuva.
ФОТО: Karolio Kavolelio fotografija | Organizatorių nuotr.

Lidl Lietuva продолжает интенсивное расширение в Вильнюсе – недавно был открыт центр логистики Lidl недалеко от Лентвариса, а сейчас сеть ищет работников для магазинов в Галгяй, Реше и Авиженяй. Будущим работникам предлагают не только конкурентную зарплату, карьерный рост, но и множество бонусов, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Растет не только наша сеть, растет и Вильнюс, его предместья, там появляется все больше жителей. Чтобы удовлетворить потребности жителей, мы расширяем сеть магазинов в Вильнюсе и в районе. Предлагаем работу в трех новых магазинах“, – сказала представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене.

Сеть ищет продавцов и руководящий персонал. По словам Савицкене, кандидатам необязательно иметь опыт работы, для них проведут теоретические и практические занятия. Плату за проезд на занятия будущим работникам оплатит компания.

Работникам трех новых магазинов через 6 месяцев выплатят однократное пособие в 500 евро („на бумаге“), с через месяц работы – дадут подарочную карту Lidl на 100 евро.

По последним данным портала Rekvizitai.lt, в апреле в Lidl Lietuva зарплата составляла 2111, 21 евро „на бумаге“ и была больше, чем в других сетях розничной торговли.

Lidl Lietuva регулярно выдает работникам подарочные карты.

По словам Савицкене, работникам компании дают возможность совершенствоваться и делать карьеру, для них проводят семинары, курсы, индивидуальные планы обучения. Ежегодно в компании повышение получают около 10% работников.

Компания обеспечивает своим работникам дополнительное страхование здоровья (после окончания испытательного периода).

„Членам коллектива и их детям до 14 лет дают возможность бесплатно привиться от гриппа, перед зимним сезонам работникам раздают витамины“, – сказала Савицкене.

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