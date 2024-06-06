Lidl ищет работников для трех магазинов в Вильнюсе и районе

„Растет не только наша сеть, растет и Вильнюс, его предместья, там появляется все больше жителей. Чтобы удовлетворить потребности жителей, мы расширяем сеть магазинов в Вильнюсе и в районе. Предлагаем работу в трех новых магазинах“, – сказала представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене.

Сеть ищет продавцов и руководящий персонал. По словам Савицкене, кандидатам необязательно иметь опыт работы, для них проведут теоретические и практические занятия. Плату за проезд на занятия будущим работникам оплатит компания.

Работникам трех новых магазинов через 6 месяцев выплатят однократное пособие в 500 евро („на бумаге“), с через месяц работы – дадут подарочную карту Lidl на 100 евро.