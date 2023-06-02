Здание фабрики Audėjas снесут летом этого года. Начнется подготовка к строительным работам. Сначала появятся здания для аренды апартаментов.
"Жители, которые арендуют здесь жилье, смогут пользоваться общими пространствами, предназначенными только для жителей: спортзалом, рабочими кабинетами, зоной досуга и встреч. Много внимания будет уделено детям – их ждут большие закрытые игровые площадки, места для встреч. Это будет первый проект типа co-living (формат совместного проживания) для семей. Арендаторы получат не только комфортные условия, но и пакет дополнительных услуг, досуга", – сказала представитель компании А.Поцене.
До IV квартала 2025 года построят 257 апартаментов со всем необходимым оборудованием и мебелью. Площадь 1–3-комнатных апартаментов составит 29-66 кв. м. Инвестиции на первом этапе составят 30 млн. евро.
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