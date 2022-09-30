Летевшие в Вильнюс самолеты из-за тумана были направлены в Ригу

Самолет airBaltic Airbus A220-300 вылетел из Таллина в 9:00 ч. и в 10:05 ч. должен был совершить посадку в Вильнюсе. Однако не мог этого сделать из-за плохой видимости.

"Самолет, который должен был сесть в Вильнюсе, был направлен в Ригу. Причина – плохая видимость. Вильнюсский аэропорт находится в такой местности, где часто бывают туманы. Сегодня как раз и сложилась такая ситуация. Пилоты решили совершить посадку в Риге", – пояснил Василяускас.

Он сказал, что прилетевший из Осло самолет Ryanair тоже кружил над городом в ожидании улучшения видимости. Он смог сесть не в 11, как предполагалось, а в 11:35 ч.

"Сейчас мы видим, что улучшения условий ждет грузовой самолет DHL", – сказал в пятницу перед 12 ч. Василяускас.

После 12 ч. сообщили, что DHL уже совершил посадку.

Собеседник сказал, что осенью такие ситуации в Вильнюсе бывают часто, особенно по утрам.

"С туманом сложно, он то собирается, то рассеивается, то снова рассеивается. Его сложно прогнозировать", – прибавил он.