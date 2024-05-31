2024.05.31 17:36

Легендарная Raketa начинает сезон – число билетов быстро сокращается

 
ru.DELFI.lt
„Raketos“ palydėjimas Kaune
„Raketos“ palydėjimas Kaune
ФОТО: DELFI / Kotryna Dagenytė

Первый рейс Raketa намечен на 1 июня, однако билеты на него раскупили сразу же, как только началась торговля. Из Каунаса на Raketa можно добраться не только до Ниды, но и заказать ее для индивидуальны прогулок с семьей или рабочим коллективом. В этом году Raketa будет управлять капитаны Данюс Друскис и Сигитас Гедминас. К сожалению, цены на билеты в этом сезоне выросли, пишет портал Kas vyksta Kaune.

„Мы немного подняли цену, поскольку все подорожало, но мы планируем объявлять акции. Мы редко их делаем, но в этом году планируем и игр больше будет, и скидок, чтобы цена не пугала“, – сказала глава Vandens kelias Бригита Навицкене.

По ее словам, более дешевые билеты из Ниды по четвергам и пятницам - не 59, а 29 евро.

„Эти дни менее популярны, обычно люди предпочитают выходные дни“, – заметила Навицкене.

Laivo „Raketos“ informacija

Сейчас самые дешевые билеты стоят 29 евро, это билеты из Ниды в Каунас. В Ниду из Каунаса цена 49 евро. После Ивана Купалы цены вырастут на 10 евро.

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