Легендарная Raketa начинает сезон – число билетов быстро сокращается

„Мы немного подняли цену, поскольку все подорожало, но мы планируем объявлять акции. Мы редко их делаем, но в этом году планируем и игр больше будет, и скидок, чтобы цена не пугала“, – сказала глава Vandens kelias Бригита Навицкене.
По ее словам, более дешевые билеты из Ниды по четвергам и пятницам - не 59, а 29 евро.
„Эти дни менее популярны, обычно люди предпочитают выходные дни“, – заметила Навицкене.
Сейчас самые дешевые билеты стоят 29 евро, это билеты из Ниды в Каунас. В Ниду из Каунаса цена 49 евро. После Ивана Купалы цены вырастут на 10 евро.