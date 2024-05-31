Легендарная Raketa начинает сезон – число билетов быстро сокращается

Первый рейс Raketa намечен на 1 июня, однако билеты на него раскупили сразу же, как только началась торговля. Из Каунаса на Raketa можно добраться не только до Ниды, но и заказать ее для индивидуальны прогулок с семьей или рабочим коллективом. В этом году Raketa будет управлять капитаны Данюс Друскис и Сигитас Гедминас. К сожалению, цены на билеты в этом сезоне выросли, пишет портал Kas vyksta Kaune.