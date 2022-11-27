Лаздинайский бассейн в столице откроется только после Нового года

"Согласно подсчетам, 99% уже выполнены, остались мелочи, связанные с установкой стеклянных витрин, но из-за проблем с поставками эти работы не удается завершить своевременно. Осталось заменить осветительные сети, земельные работы", – сказал вице-мэр. По его словам, сейчас готовятся к процедуре признания здания пригодным для использования.

"Это может занять около 1,5 месяцев, если не будет никаких проблем, тогда начнем готовиться к открытию. План – открытие в начале февраля", – сказал Бенкунскас.

Летом муниципалитет сообщал, что бассейн будет открыт в этом году. Вице-мэр напомнил, что сначала в бассейне не будет работать СПА-центр и банная зона, их доделают в течение года после открытия бассейна. Муниципалитет указал, что это решение принято из-за "серьезных технических ошибок" в техническом проекте.

Бассейн с 50-метровыми дорожками и 1200 местами для зрителей начали строить в 2017 году, дату его открытия откладывали несколько раз.

Договор о строительстве с компанией Active construction management (ранее Irdaiva) и ее партнерами – Montuotojas, Mitnija, HSC Baltic, Axis power – муниципалитет расторг в начале 2020 года, сообщалось, что подрядчики отказывались продолжать работу. По данным муниципалитета, подрядчики выполнили около 40% работ, им заплатили 14 млн. евро. Строительство продолжила компания Panevėžio statybos trestas.

Согласно подсчетам, строительство должно было стоить 22 млн. евро, но подорожало до 35 млн. евро.

Бассейном будет управлять муниципальная компания Active Vilnius, позже проведут конкурс на поиск частного оператора.