На организованной Литовским бюро Европарламента (ЕП) дискуссии глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка подчеркнул, что компания объявила международные конкурсные закупки для Rail Baltica на сумму почти 500 млн евро.

"Однако финансирование мы получили лишь до 300 млн евро. Европейское финансирование - существенный вопрос в плане успешной реализации Rail Baltica. Мы с партнерами готовы провести проект в жизнь", - сказал во время дискуссии М. Бартушка.

Страны Балтии обеспокоены тем, что у некоторых членов Европарламента возникают вопросы, почему Rail Baltica получает такое большое финансирование.

"Я не против финансирования Rail Baltica. Я считаю это хорошим проектом, но не лучшим в Европе. Она должна быть построена, но построена с нормальным финансированием, это единственный момент", - сказал во время дискуссии румынский европарламентарий Марьян-Жан Маринеску, который считает одним из самых яростных противников большого финансирования для проекта.

Он утверждает, что эти 1,4 млрд евро должны быть выделены на все инфраструктурные проекты ЕС.

Однако представители Литвы и Латвии в ЕП утверждают, что следует выпонять достигнутое в феврале прошлого года политическое соглашение руководства Евросоюза.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьеры Латвии и Эстонии призвали премьера председательствующей в Совете ЕС Португалии на переговорах с ЕП отстаивать финансирование Rail Baltica в новом бюджете.