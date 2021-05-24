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Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью. Но официальное решение о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает RusDelfi.lv.
Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолёт Ryanair, на борту которого находился член Координационного совета оппозиции Беларуси, оппозиционный журналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, пишет портал rus.lsm.lv.

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"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

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