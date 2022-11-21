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За десять месяцев текущего года в Клайпедском порту перевалено 30,2 млн тонн грузов или на 19,7% меньше, чем в прошлом году. Глава порта Альгис Латакас говорит, что текущие результаты хороши, поскольку они превосходят прогнозы начала года.
Algis Latakas
Algis Latakas
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам Латакаса, результаты погрузок за январь-октябрь примерно на 15% лучше прогноза начала года.

"Этому можно радоваться, не знаю, насколько сильно, но если мы закончим год с такими результатами, я буду думать, что он для порта хороший", - сказал BNS в понедельник Латакас.

По его словам, потери грузов в порту вызваны гораздо меньшим объемом перевалки удобрений.

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В этом году больше всего сократились объемы насыпных грузов, их было погружено 8,5 млн тонн - на 53,7% меньше, между тем объемы наливных грузов увеличились на 13,8% до 6,5 млн тонн, а объемы генеральных грузов составили половину всех переваленных в этом году грузов - 15,1 млн тонн, за год они увеличились на 12,3%.

Погрузки стандартизированных контейнеров (TEU) за год выросли на 60%, их было отгружено 865,7 тыс.

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