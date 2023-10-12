Ландсбергис: Литва и Египет будут стремиться к укреплению экономического сотрудничества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился в Каире с министром связи и информационных технологий Египта Амром Талаатом. По мнению Г. Ландсбергиса, Литва и Египет обладают большим потенциалом для укрепления взаимного сотрудничества в сфере высоких технологий, особенно в сфере развития электронных услуг и кибербезопасности.

"Опыт Литвы в сфере кибербезопасности признан во всем мире. Наши компании уже реализуют проекты в Египте в финансовом секторе и в сфере телекоммуникаций. Я вижу большие возможности для новых взаимовыгодных проектов", – сказал Г. Ландсбергис.

Как сообщило Министерство иностранных дел, на встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в таких отраслях как транспорт, энергетика, цифровизация и зеленые технологии.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва может передать опыт внедрения цифровой национальной информационной системы по управлению здравоохранением.

Как сообщает МИД, на встрече также обсуждались возможности сотрудничества между университетами. Университет Vilnius TECH и университет Витаутаса Великого совместно с Александрийским университетом уже разрабатывают совместные магистерские программы в области прикладных вычислений. Литовские и египетские университеты также могли бы сотрудничать в подготовке программ обучения и подготовки специалистов в области информационных технологий, сообщается в пресс-релизе МИД.

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