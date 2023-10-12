Ландсбергис: Литва и Египет будут стремиться к укреплению экономического сотрудничества

"Опыт Литвы в сфере кибербезопасности признан во всем мире. Наши компании уже реализуют проекты в Египте в финансовом секторе и в сфере телекоммуникаций. Я вижу большие возможности для новых взаимовыгодных проектов", – сказал Г. Ландсбергис.
Как сообщило Министерство иностранных дел, на встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в таких отраслях как транспорт, энергетика, цифровизация и зеленые технологии.
По словам Г. Ландсбергиса, Литва может передать опыт внедрения цифровой национальной информационной системы по управлению здравоохранением.
Как сообщает МИД, на встрече также обсуждались возможности сотрудничества между университетами. Университет Vilnius TECH и университет Витаутаса Великого совместно с Александрийским университетом уже разрабатывают совместные магистерские программы в области прикладных вычислений. Литовские и египетские университеты также могли бы сотрудничать в подготовке программ обучения и подготовки специалистов в области информационных технологий, сообщается в пресс-релизе МИД.