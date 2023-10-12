Ландсбергис: Литва и Египет будут стремиться к укреплению экономического сотрудничества

"Опыт Литвы в сфере кибербезопасности признан во всем мире. Наши компании уже реализуют проекты в Египте в финансовом секторе и в сфере телекоммуникаций. Я вижу большие возможности для новых взаимовыгодных проектов", – сказал Г. Ландсбергис.

Как сообщило Министерство иностранных дел, на встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в таких отраслях как транспорт, энергетика, цифровизация и зеленые технологии.

По словам Г. Ландсбергиса, Литва может передать опыт внедрения цифровой национальной информационной системы по управлению здравоохранением.