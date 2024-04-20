ЛАЭ: с начала года доля электромобилей в отечественном автопарке выросла почти на 10%

Сообщается, что в марте этого года было зарегистрировано в общей сложности 735 легковых пассажирских электромобилей, из которых 404 – чистые электромобили и 331 — гибриды с подзарядкой от внешней сети. За один месяц зарегистрировано на 13,06% электромобилей больше, чем в феврале, или на 46,12% больше, чем в марте 2023 г.

Также в марте этого года было зарегистрировано 9 легковых чистых электрогрузовиков, т. е. столько же, сколько было зарегистрировано в феврале этого года.

По итогам 1 апреля с. г., в реестре литовского автопарка насчитывалось в общей сложности 20 906 легковых пассажирских электромобилей (категория М1), из них 12 381 — чистый электромобиль, а 8525 — гибриды с подзарядкой от внешней сети.