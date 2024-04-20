ЛАЭ: с начала года доля электромобилей в отечественном автопарке выросла почти на 10%

Сообщается, что в марте этого года было зарегистрировано в общей сложности 735 легковых пассажирских электромобилей, из которых 404 – чистые электромобили и 331 — гибриды с подзарядкой от внешней сети. За один месяц зарегистрировано на 13,06% электромобилей больше, чем в феврале, или на 46,12% больше, чем в марте 2023 г.
Также в марте этого года было зарегистрировано 9 легковых чистых электрогрузовиков, т. е. столько же, сколько было зарегистрировано в феврале этого года.
По итогам 1 апреля с. г., в реестре литовского автопарка насчитывалось в общей сложности 20 906 легковых пассажирских электромобилей (категория М1), из них 12 381 — чистый электромобиль, а 8525 — гибриды с подзарядкой от внешней сети.
В реестре числятся также 447 легковых электрогрузовиков (категория N1), из них 442 — чистые электромобили и 5 — гибриды с подзарядкой от внешней сети. В марте этого года доля электромобилей в легковом автопарке страны увеличилась до 1,20%. Чистые электромобили занимают 0,71% автопарка данной категории, гибриды с подзарядкой от внешней сети – 0,49%. Также 4,14% составляют гибридные транспортные средства.
По данным ЛАЭ, автомобили с дизельным двигателем составляют 65,63%, автомобили с бензиновым двигателем – 22,71% всего парка легковых пассажирских автомобилей.
В парке легковых грузовых автомобилей (категория N1), по данным на 1 апреля, электромобили составляли 0,57% (на 1 марта — 0,56%). Автомобили с дизельным двигателем занимают 96% всего автопарка данной категории.
В марте новые легковые пассажирские электромобили заняли 9,91% рынка продаж новых автомобилей данной категории, из которых 5,17%, или 118, были чистые электромобили, а 4,73%, или 108, — новые гибриды с подзарядкой от внешней сети.