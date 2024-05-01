ЛАЭ: на бирже Nord Pool зафиксирована самая низкая среднемесячная цену на электроэнергию с июня 2021 года

По данным ЛАЭ, за одну неделю два независимых поставщика снизили ставки по 12-месячным планам с фиксированной ценой на 0,8-2,8%, а один поставщик увеличил их до 1%. Два поставщика снизили ставки по 24-месячным планам с фиксированной ценой на 0,4-2,1%, а один поставщик повысил ставки на 1,1-1,4%.

Средняя цена за 1 кВт/ч по 24-месячным планам с фиксированной ценой, предлагаемым независимыми поставщиками, за неделю не изменилась – она ​​составляла 0,242 евро/кВт/ч (две зоны, ночная и дневная) и 0,252 евро/кВт/ч (одна зона).

Тарифы по 12-месячным и 24-месячным планам с фиксированной ценой в настоящее время составляют 0,18-0,30 евро/кВт/ч (две зоны) и 0,24-0,27 евро/кВт/ч (одна зона).