ЛАЭ: Elektrum Lietuva снизил цены на электроэнергию, Ignitis повысил, Enefit – оставил без изменений

С июля отменяются компенсации (госсубсидии) бытовым потребителям электроэнергии. Сейчас самое время для потребителей пересмотреть свои договоры с поставщиками и выбрать более низкие цены на электроэнергию.

В мае среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составляла 0,078 евро/кВтч без НДС, что на 16 проц. выше средней апрельской цены. 1-6 июня средняя цена похожа – 0,076 евро/кВтч.

По сравнению с предыдущей неделей, 24-месячные фиксированные тарифные планы изменились следующим образом: Elektrum Lietuva снизил цены для потребителей в среднем на 2 проц., Ignitis повысил их примерно на 4 проц., а Enefit оставил без изменений.

В настоящее время 6-месячные фиксированные тарифные планы предлагают два поставщика (Elektrum Lietuva и Enefit), 12- и 24-месячные фиксированные тарифные планы – все три поставщика. Предлагаемые поставщиками тарифы в 24-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,17-0,34 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,23-0,33 евро/кВтч (однозоновые). Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,17-0,31 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,22-0,30 евро/кВтч (однозоновые). Средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии в 24-месячных фиксированных тарифных планах составляет 0,259 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,269 евро/кВтч (однозоновые), а средняя цена на электроэнергию в 12-месячных фиксированных тарифных планах составляет 0,246 евро/кВтч и 0,257 евро/кВтч соответственно.

На бирже Nord Pool средненедельная цена на электроэнергию, сохранявшая свою стабильность в течение пяти недель подряд (около 0,08 евро/кВтч без НДС), на прошлой неделе (29 мая – 4 июня) снизилась до 0,068 евро/кВтч.

ЛАЭ напоминает, что цена гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") с 1 июня составляет 0,184 евро/кВтч (однозоновая), а также 0,196 евро/кВтч и 0,156 евро/кВтч (двухзоновая). Это на 8-11 проц. выше майских цен гарантийного электроснабжения.