Днем 16 февраля курс биткоина на криптобирже Binance впервые превысил $50 тыс., поднявшись выше отметки $50,5 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5%, с начала месяца — более чем в полтора раза.

Рост биткоина продолжается на фоне позитивных новостей из сферы криптоиндустрии. Одно из главных событий последних дней — покупка главной цифровой монеты на $1,5 млрд автопроизводителем Tesla. Также компания планирует предоставить возможность оплаты электрокаров биткоинами.

В текущем году владелец Tesla, миллиардер Илон Маск, активно продвигает криптовалюты. Например, он говорил в интервью, что является сторонником биткоина, который находится ”на пороге” скорого широкого признания.

Одна из последних новостей, которая могла положительно отразиться на котировках актива, — информация о планах подразделения финансового конгломерата Morgan Stanley инвестировать в него. Также анонсировал работу с криптовалютой старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов.

Ранее платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. А Mastercard сообщила о планах по работе с цифровыми деньгами, в частности, со стейблкоинами.