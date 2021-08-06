Курьеры Wolt готовятся к забастовке, которая пройдет в понедельник

"До сих пор базовый тариф за доставку был 3 евро с надбавкой за расстояние больше 3 км. Однако сейчас Wolt уже измеряет не реальное расстояние, а расстояние по прямой на карте, как будто курьеры летают на вертолетах. Порой реальное расстояние бывает в два раза длиннее", – сказал глава ассоциации курьеров Вук Вукотич. В информации сказано, что компания Wolt сообщила о новой системе оплаты, которая вступит в силу с 9 августа.

Однако на деле новичкам зарплату считают по новой системе уже с конца июля.

"2,5 евро за доставку? Это никуда не годиться. Плюс километры измеряют по прямой линии. Компания намерена экономить за счет курьеров", – сказал Линас.

В сквере соберется 50-100 курьеров Wolt. По плану, они на 5 минут блокируют проезд на ул. Ужупё и Полоцко. Так курьеры предупредят руководство о более серьезных забастовках в будущем, если они не учтет их требования.

Курьеры на удаленных встречах с руководством 27–29 июля уже высказали свои замечания, но их критику не услышали.

"У меня нет иного объяснения – нас считают дураками. Мы посчитали разницу между нынешним и прежним порядком, доходы некоторых велосипедистов снизятся на 1/4", – сказал Линас.

Курьеры будут требовать оставить в силе базовую плату 3 евро за доставку, считать реальное расстояние и платить надбавки за работу в выходные дни. По данным ассоциации, от платформы 9 августа планируют отключиться 400 курьеров Wolt в трех крупнейших городах страны.