"Ситуация на рынке в Вильнюсе пока напряженная – в среднем цена на недвижимость выросла всего на 6%, но ситуацию ухудшают возросшие расходы на строительство", − сказал экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.

По его словам, цены на рынке вторичного жилья и индекс повторных сделок Центробанка Литвы показывают, что реально жилье сейчас в Вильнюсе дороже чем год назад на 13-16%.

"Спрос в Вильнюсе остается большом – во втором квартале 2021 года заключили 3877 сделок, но это, вероятно, не все сделки, предварительные договоры в эти данные не входят. На такой спрос влияют большие доходы жителей, желание улучшить условия жизни и рост числа жителей. Кроме того, рынок раскаляется из-за популярности инвестиционных сделок", − сказал Шимкус.

"В Каунасе и Клайпеде тенденции продаж во втором квартале этого года были похожими. Там рынок отличался активностью, в обоих городах быстро расходились старые квартиры, это признак нехватки нового жилья. Средняя стоимость жилья в Каунасе и Клайпеде выросла соответственно на 18,5% и 8,9%", − заметил эксперт.

Зарплаты в Каунасе росли меньше, чем цены на жилье - на 14%, поэтому жилье в Каунасе было менее доступным. В Клайпеде зарплаты выросли примерно на столько же, на сколько и цены на жилье, поэтому существенных изменений тут не наблюдается.

Swedbank подчитал, что доходы от аренды жилья снизились во всех крупных городах страны. Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что в Вильнюсе доходы уменьшились на 5,5%, в Каунасе и Клайпеде – на 6,5%.

"Средняя стоимость аренды в Вильнюсе и Каунасе за год увеличилась на 10%, а в Клайпеде всего на несколько процентов", - сказал экономист.

"В последние годы число жителей Вильнюса увеличивается в среднем на 8000 человек в год, в Каунасе - на 3000, а в Клайпеде число жителей остается стабильным. По нашим оценкам, демографическая ситуация в крупных городах останется прежней и будет подстегивать рынок жилья к развитию", − сказал Мачюлис.