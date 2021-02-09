Крупные компании боятся открытия малого бизнеса: если уровень заболеваемости вырастет, некому будет работать

"Послабления на национальном уровне - более рискованный путь, ведь если салоны красоты, магазины, малый бизнес начнут работать по всей стране, риск возрастает не в 4 муниципалитетах, а по всей Литве.

Эксперимент в муниципалитетах с низкой заболеваемостью имел бы больше смысла. Утверждение, что если мы откроем парикмахерскую в Бирштонасе, все из Вильнюса и Каунаса туда поедут, неверно, ведь передвижение по-прежнему ограничено. Если ты не живешь в Бирштонасе у тебя там нет недвижимости, то ты не сможешь там стричься. Мне аргумент с неожиданным наплывом кажется нелогичным. (...)", – сказал Синкявичюс.

По его словам, эксперимент был бы лучшим решением.

Если правительство Литвы в среду решит открыть бизнес по всей Литве, то каждую неделю должны будут тестировать всех работников. Синкявичюс считает, что это проблема.

"Остается вопрос, как часто будут тестировать работников, возникнет вопрос покупки тестов. Появляются ситуации, которые не учтены в Трудовом кодексе (...), на каком основании ты, если что-то выяснишь, будешь обращаться в "Содру" за больничным или для регистрации простоя. Сложный момент", – сказал он.

Синкявичюс считает более действенными неожиданные проверки полиции на предприятиях: "Это как с попаданием в муниципалитеты – молодые люду пользуются разными приложениями, которые показывают, стоит полиция или нет, пытается хитрить. Есть способы планирования маршрута, есть способ объехать посты. Внеплановая работа полиции гораздо эффективнее".

Гендиректор Шяуляйского центра торговли, промышленности и ремесел Альфредас Йонушка рад, что в Шяуляй уровень заболеваемости небольшой, но, по его словам, не весь бизнес с радостью встречает послабления

"Крупные промышленные компании боятся послаблений, поскольку работники уходят за пределы компании, а вернуться могут уже с коронавирусом. Мы рады, что крупные компании инвестируют в тестирование. Но есть очаги в других местах – в медучреждениях, детских садах. Компании купили тесты, меряют температуру работникам. Одна компания проверяет работников – из 250 за раз нашли 19 больных, их изолировали, ситуация в компании отличная. Другие компании увеличили количество смен, чтобы было меньше контактов", – рассказал он.

Синкявичюс сказал, что на территории Йонавского муниципалитета есть ряд мебельных компаний, которые опасаются послаблений.

"Я знаю, что в одной из них сейчас есть 30 больных, там несколько сотен работников, появятся угрозы, если будут послабления, но никто не знает, какой путь верный? Его надо искать путем экспериментов", – сказал он.

Представитель Ретавского центра туризма и бизнеса Лайма Доцкявичене считает, что не все работники захотят тестироваться: "Будут проблемы, не все еще хотят тестироваться, не все люди ответственны. Но большинство, с которыми я общалась, гарантирует, что будут соблюдать правила"

Все отмечают, что третий карантин пережить будет очень сложно.

"Ситуация сложная, ведь все длится год. Из-за помощи сложно говорить о положении бизнеса, но средства помощи, особенно малому бизнесу, платят только для выживания, вопрос, достаточно ли этого. Если будет третий карантин, ничего хорошего не будет, третья пауза будет серьезным ударом и для крупного бизнеса. Например, Ikea закрывает магазины во многих странах ЕС", – сказал Йонушка.