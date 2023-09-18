Крупнейший землевладелец в Литве – семья Карбаускисов

Кроме того, после анализа акционеров всех компаний из списка 200 компаний, крупнейших литовских землевладельцев, выяснилось, что среди крупнейших землевладельцев есть не один Карбаускис: к отцу присоединились оба сына – Юстинас и Мантас, а также сестра Юргита Карбауските, которые владеют огромными земельными участками через компании.