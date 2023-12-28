Крупнейшей пивоваренной компании в Литве снизили штраф до 811 000 евро

В апреле 2023 года Совет по конкуренции провел проверку на территории одного из крупнейших производителей напитков в Литве.

В то время, когда должностное лицо учреждения проверяло найденную в телефоне работника Švyturys-Utenos alus переписку через приложение Messenger с представителем другой подозреваемой компании относительно цен на продукцию и делало копии этой переписки, работник компании, зайдя в свой аккаунт в Facebook через другое устройство, удалил проверяемую информацию.

Должностные лица обязали работника загрузить копию данных его аккаунта в Facebook, но это не было сделано.

После того как Совет по конкуренции начал расследование по факту воспрепятствования в отношении Švyturys-Utenos alus, компания с самого начала сотрудничала с экспертами учреждения, предоставляла подробные дополнительные разъяснения.

Кроме того, производитель напитков сознался в нарушении Закона о конкуренции, установленном Советом по конкуренции, и согласился с назначенным штрафом.