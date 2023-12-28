Крупнейшей пивоваренной компании в Литве снизили штраф до 811 000 евро

 
ELTA
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Švyturys-Utenos alus gamykla
Švyturys-Utenos alus gamykla
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Совет по конкуренции постановил, что компания Švyturys-Utenos alus в ходе проверки удалила важную информацию, не выполнила обязательство по предоставлению копий данных. Тем самым компания воспрепятствовала законной деятельности должностных лиц учреждения по проведению следственных действий. Поскольку компания созналась в нарушении Закона о конкуренции и сотрудничала со следствием, назначенный ей штраф был снижен до 810 790 евро.

В апреле 2023 года Совет по конкуренции провел проверку на территории одного из крупнейших производителей напитков в Литве.

В то время, когда должностное лицо учреждения проверяло найденную в телефоне работника Švyturys-Utenos alus переписку через приложение Messenger с представителем другой подозреваемой компании относительно цен на продукцию и делало копии этой переписки, работник компании, зайдя в свой аккаунт в Facebook через другое устройство, удалил проверяемую информацию.

Должностные лица обязали работника загрузить копию данных его аккаунта в Facebook, но это не было сделано.

После того как Совет по конкуренции начал расследование по факту воспрепятствования в отношении Švyturys-Utenos alus, компания с самого начала сотрудничала с экспертами учреждения, предоставляла подробные дополнительные разъяснения.

Кроме того, производитель напитков сознался в нарушении Закона о конкуренции, установленном Советом по конкуренции, и согласился с назначенным штрафом.

Поскольку это позволило эффективнее завершить расследование действий по воспрепятствованию, учреждение, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, смягчило финансовую санкцию почти на 200 тыс. евро – до 810 790 евро.

Председатель Совета по конкуренции Йоланта Иванаускене подчеркнула, что учреждение всегда призывает подозреваемых нарушителей к сотрудничеству со следствием, за что применяет смягчающие обстоятельства.

Несмотря на это, по ее словам, Совет по конкуренции будет и впредь строго и принципиально расценивать подобные действия компаний, направленные на воспрепятствование сбору информации, имеющей значение для следствия.

Именно в ходе проверок сотрудники учреждения стремятся собрать бумажные и электронные документы компаний, особенно закрытую информацию, которая может стать одним из наиболее важных доказательств при расследовании предполагаемых нарушений законодательства о конкуренции.

Решение может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде в течение одного месяца со дня его вручения или обнародования на сайте Совета по конкуренции.

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