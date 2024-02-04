"Крестьяне" предлагает разрешить ГСРЭ пересматривать цены на природный газ и электроэнергию для потребителей каждые 3 месяца

 
Elektros skaitiklis
Elektros skaitiklis
ФОТО: Shutterstock

Члены оппозиционной фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) в Сейме предлагают предоставить Государственной службе по регулированию энергетики (ГСРЭ) возможность пересматривать цены на природный газ и электроэнергию для потребителей каждые три месяца.

Предусматривающие это поправки к закону о природном газе и электроэнергии зарегистрировали депутаты Гуода Бурокене, Аушрине Норкене и Дейвидас Лабанавичюс, представляющие фракцию СКЗЛ в Сейме.

Они надеются, что поправки в закон позволят быстрее реагировать на цены на природный газ и электроэнергию на рынке и тем самым защитят потребителей от крупных переплат в будущем.

"Природный газ сейчас очень дешев, и мы платим неоправданно высокую, я бы сказала, завышенную цену. Считаю, что государственные поставщики также должны быстрее реагировать на изменения цен на рынках. В настоящее время пересмотр цен проводится каждые шесть месяцев или каждый год, что не устраивает жителей, поскольку им обычно приходится платить значительно более высокую цену, чем рыночная цена", - сказала инициатор внесения поправок в закон первый заместитель руководителя фракции СКЗЛ в Сейме Г.Бурокене.

По ее словам, поправки в закон планируется представить на предстоящей весенней сессии Сейма 10 марта. Действующие в настоящее время правовые акты не предусматривают возможности СКЗЛ пересматривать цены на природный газ и электроэнергию раньше, чем каждые шесть месяцев.

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