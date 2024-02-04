"Крестьяне" предлагает разрешить ГСРЭ пересматривать цены на природный газ и электроэнергию для потребителей каждые 3 месяца

Предусматривающие это поправки к закону о природном газе и электроэнергии зарегистрировали депутаты Гуода Бурокене, Аушрине Норкене и Дейвидас Лабанавичюс, представляющие фракцию СКЗЛ в Сейме.

Они надеются, что поправки в закон позволят быстрее реагировать на цены на природный газ и электроэнергию на рынке и тем самым защитят потребителей от крупных переплат в будущем.

"Природный газ сейчас очень дешев, и мы платим неоправданно высокую, я бы сказала, завышенную цену. Считаю, что государственные поставщики также должны быстрее реагировать на изменения цен на рынках. В настоящее время пересмотр цен проводится каждые шесть месяцев или каждый год, что не устраивает жителей, поскольку им обычно приходится платить значительно более высокую цену, чем рыночная цена", - сказала инициатор внесения поправок в закон первый заместитель руководителя фракции СКЗЛ в Сейме Г.Бурокене.