"В Литве мы наблюдаем крупнейшее количество криптовалютных компаний в Европейском союзе. И рост их количества был очень важен в этом году. Мы видим, что количество зарегистрированных компаний очень большое. Это не классифицируется как финансовые услуги, и Центробанк Литвы пока не контролирует этот сектор", - в среду журналистам прокомментировал С. Крепшта.

Член правления Центробанка также заверил, что в настоящее время уже принята позиция о том, чтобы существовало определенное разделение между обычными участниками рынка и криптовалютными компаниями. По его словам, это должно гарантировать, что радикальные изменения на рынке криптовалют не окажут существенного влияния на обычный рынок.

"В Литве несколько лет назад у нас уже была объявлена ​​жесткая позиция о том, что традиционные участники финансового рынка не должны напрямую заниматься криптовалютной деятельностью и не держать такие финансы и тому подобное на своих балансах. Такого разделения в Литве все еще больше, чем в других странах", - пояснил он.

Наконец, он упомянул, что уже готовятся изменения для обеспечения надлежащей прозрачности криптовалютного рынка и государственного контроля за обменами, покупками и продажами.

"Говоря о криптосекторе, кажется, что лица, принимающие решения, предпринимают правильные шаги в направлении этого промежуточного регулирования, в ожидании европейского регулирования. В настоящее время предпринимаются усилия для практического применения этого регулирования. Здесь мы очень постараемся помочь, проконсультировать и проконтролировать, все ли соответствует европейским нормам. Для обеспечения прозрачности будет назначен орган финансового надзора", - сказал С. Крешта.