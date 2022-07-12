Пробная партия продукции из говядины была отправлена ​​в Японию компанией Krekenavos agrofirma, подтвердил BNS руководитель предприятия Линас Грикшас.

"Пробная партия отправлена, посмотрим, как пойдет", - сказал Грикшас.

По его словам, это предприятие было единственным литовским переработчиком мяса, который экспортировал в Китай, но этот рынок в прошлом году закрылся: "Мы вернули назад пять партий, так что я думаю, что рынок там закрылся надолго".

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас говорит, что более широкое открытие японского рынка очень важно для литовских компаний, которые потеряли возможность экспорта в Китай.

По словам атташе Литвы по сельскому хозяйству в Японии Кристины Минейкене, японцы также заинтересованы в меде, молоке и продуктах из конопли, а компании этой страны интересуются возможностями инвестировать в производство и продажу продуктов из конопли в Литве.