Пробная партия продукции из говядины была отправлена в Японию компанией Krekenavos agrofirma, подтвердил BNS руководитель предприятия Линас Грикшас.
"Пробная партия отправлена, посмотрим, как пойдет", - сказал Грикшас.
По его словам, это предприятие было единственным литовским переработчиком мяса, который экспортировал в Китай, но этот рынок в прошлом году закрылся: "Мы вернули назад пять партий, так что я думаю, что рынок там закрылся надолго".
Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас говорит, что более широкое открытие японского рынка очень важно для литовских компаний, которые потеряли возможность экспорта в Китай.
По словам атташе Литвы по сельскому хозяйству в Японии Кристины Минейкене, японцы также заинтересованы в меде, молоке и продуктах из конопли, а компании этой страны интересуются возможностями инвестировать в производство и продажу продуктов из конопли в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на горючее заставляют жителей экономить, но не у всех есть такая возможность
Рост цен на горючее заставил многих жителей менять свои...
В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки
В Литве рецептурные препараты и компенсируемые...
Объявлены результаты экзамена по математике: не сдали 35% выпускников
Специальная комиссия Национального агентства...
В Латвии большинство продуктов питания дороже, чем в Литве
Во втором квартале текущего года во всех странах...
Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию
Запад разрабатывает стратегические планы нападения на...